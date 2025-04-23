СберБлиже: запущен эксклюзивный тарифный план для жителей Крыма, Донбасса и Новороссии

Сбер разработал для жителей Крыма и исторических регионов России новый тарифный план «СберБлиже». Он включает бесплатную СберКарту, уведомления об операциях в мобильном банке, снятие наличных в банкоматах любых банков, платежи и переводы на сумму до 1 миллиона рублей без комиссии, а также специальные условия по вкладам.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер в 2025-м году расширяет представленность комфортными современными офисами в новых регионах России и в Крыму, развивает цифровую платёжную инфраструктуру и комфортность пользования безналичной оплатой товаров и услуг. Сегодня сеть наших офисов в 5 регионах (Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях) ― это 47 полноформатных отделений, 515 банкоматов и устройств самообслуживания, около 13 700 терминалов для безналичной оплаты, где 40% парк биотерминалов для оплаты улыбкой.

Нам важно создавать здесь возможности для роста благосостояния семей, запуска и развития бизнеса, создания высокооплачиваемых рабочих мест. На основе анализа больших данных Сбера о самых востребованных у жителей этих территорий продуктов и сервисов мы разработали эксклюзивный тарифный план «СберБлиже». Видим высокий потенциал роста розничного рынка с его помощью и уверены, что теперь ещё больше жителей новых регионов и полуострова Крым смогут чаще и комфортнее пользоваться современными банковскими сервисами с пользой для семейного бюджета».

Подключить тарифный план «СберБлиже» можно бесплатно в любом из 28 отделений СберБанка в Республике Крым и Севастополе, а также в 19 офисах в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.