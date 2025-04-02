В правительстве Севастополя прокомментировали скандал вокруг строительства КОС «Южные»

КОС «Южные» продолжат строить

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что из-за банкротства с ООО «РСК» было принято решение о расторжении контракта при условии полного погашения ранее выплаченного аванса.

«Предыдущий подрядчик всегда получал деньги с казначейских счетов только после закрытия всех необходимых документов и предоставления доказательств выполненных работ. Поэтому все оставшиеся деньги также находятся на казначейских счетах, а значит под полным контролем», — подчеркнул глава города.

По его словам, теперь заключается контракт с непосредственным исполнителем, официальным основным субгенподрядчиком по данному объекту — ООО «Трансстройиндустрия».

Развожаев заверил, что это не повлияет на сроки завершения работ.

Работы на КОС «Южные» продолжаются, степень готовности объекта соответствует плану-графику реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

В ближайшее время обязательно посещу КОС «Южные» и покажу вам, какими темпами идет стройка этого важнейшего для нас объекта.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя