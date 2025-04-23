В Севастополе изымают землю под парк на мысе Хрустальном

Власти Севастополя планируют изъять 8 земельных участков в центре города для строительства парка на мысе Хрустальном, о чем говорится в распоряжении правительства. Среди них — земля под взорванным в 2014 году 16-этажным «овощным магазином» на ул. Капитанской. Участки площадью 536 и 591 кв. м частично принадлежат скандальному застройщику Николаю Соколову, а основная доля — Татьяне Чернявской, гендиректору симферопольской фирмы «Альфа Крым».

Также изымут два участка по 662 кв. м на ул. Катерной, 52 и 54, у Александра Дуквена, связанного с компанией «Специализированный застройщик «Омега-НВ». С этим застройщиком власти судились из-за земли в бухте Омега, а прокуратура ранее предъявляла претензии. Еще один участок на ул. Катерной (544 кв. м) заберут у Михаила Чернятина, связанного с группой компаний «Севпроектмонтаж» и другими фирмами, такими как «Стройальянс» и «СЗ «Веголос»». Ранее, в апреле 2023 года, власти уже изымали соседние участки на ул. Катерной, 44, 46, 48 и 50.

На ул. Карантинной изымут два участка по 600 кв. м с кадастровыми номерами 91:03:001003:705 и 91:03:001003:706, предназначенных для жилой застройки, — они принадлежат частным лицам. Еще один участок на Карантинной, 1В (300 кв. м), ранее арендовала ООО «Экоклининг» Андрея Шамсутдинова, связанного с экс-главой госадминистрации Леонидом Жунько. В 2019–2020 годах фирма выиграла суд против ДИЗО за переоформление аренды, но сейчас участок числится в городской собственности. Также под изъятие попадет земля, предназначенная для строительства мини-гостиницы.

Условия изъятия в документе не прописаны, но известны случаи, когда владельцы через суд добивались компенсации в пять раз больше предложенной суммы. Между тем, участок на набережной Адмирала Клокачёва (1,2 га) у ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» вернуть в собственность города пока не удается.

Дмитрий Островский

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