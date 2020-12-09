В Севастополе утверждены кандидаты на должность омбудсмена

Теперь слово за уполномоченным по правам человека РФ

Севастопольские депутаты на прошедшей сессии утвердили список кандидатур на должность омбудсмена по правам человека в нашем городе, сообщает пресс-служба Законодательно собрания.

Во время пленарного заседания депутаты рассмотрели и утвердили список кандидатур для назначения на должность уполномоченного по правам человека в городе Севастополе.

Председатель постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко напомнил, что в соответствии со статьей 10 Закона города Севастополя «Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе» Законодательным Собранием города Севастополя с 26 октября по 24 ноября 2020 года принимались предложения по кандидатурам.

«В установленный срок в Законодательное Собрание были внесены четыре предложения: от губернатора Севастополя Михаила Развожаева по кандидатуре Буцая Павла Юрьевича, от депутата Алексея Климова – Даниленко Сергея Ивановича. От группы депутатов Василия Пархоменко, Романа Кияшко и Сергея Борисова внесена на рассмотрение кандидатура Кушнира Геннадия Григорьевича. Ещё одна группа депутатов – Екатерина Бубнова, Вячеслав Горелов, Евгений Мащенко, Татьяна Щербакова, Михаил Чалый выдвинули кандидатуру Петраковой Юлии Леонидовны», — сообщил председатель постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко.

Депутаты большинством голосов утвердили список из четырёх кандидатур. Ходатайство будет направлено уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Сейчас это должность занимает Павел Буцай.

Напомним, в этот же день депутаты Законодательного собрания избрали три новых члена Общественной палаты из 18 претендовавших.