Севастопольское чудо: елки и арбузы на одном прилавке

На дворе зеленая трава

Севастополь продолжает удивлять погодными аномалиями. На дворе декабрь и приближение Нового года, стали открываться елочные базары, а температура держится плюсовая. В продаже к празднику появилась экзотика.

Севастопольцы в социальных сетях выкладывают фото цветущих деревьев и плодоносящих кустарников. Даже трава не успела еще пожелтеть и сойти. Город украсили новогодними гирляндами, а деревья еще не сбросили листву.

Как отметил один из подписчиков группы Infotown Вячеслав Волобуев:

«Самое забавное — это листья на деревьях на фоне новогодних украшений. На моей памяти такое впервые!»

Но больше всех удивил несезонный для зимы товар в продаже рядом с елками. Фото лотка с арбузами на новогоднем базаре быстро разлетелось по социальным сетям.

Фото: Подслушано в Севастополе, Infotown, Севкор