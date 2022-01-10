В Севастополе заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на нижней планке

В Севастополе произошла стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом на отметке в среднем 60 человек в день. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

«Пока про рост говорить не приходится, но какая-то нижняя стабилизация произошла. Если говорить по коэффициентам, они две недели находятся на одном уровне. Коэффициент распространения немного вырос, поскольку заболеваемость в 60 с чем-то человек дала рост коэффициента распространения, поскольку раньше было ниже. Темпы прироста сохранились на прежнем уровне, всю прошлую неделю мы говорили: 0,11 коэффициент темпа прироста суточного, то сегодня 0,12», — отметил Кулагин.

Значительные позитивные сдвиги произошли в уровне распространения внебольничной пневмонии, ее показатели упали с 160 до 92 выявленных случаев в неделю.

При этом госпитализация ковидных больных остается практически на прежнем уровне, зато на 32% уменьшилось количество амбулаторных больных, а свободный коечный фонд составляет 23%.

В отделении интенсивной терапии — 47 человек, из них 2 человека на аппарате ИВЛ.

В свою очередь представитель Роспотребнадзора Анна Мелюх добавила, что основной возраст заболевших 30-49 лет и 65+.

Дарья Тимофеева