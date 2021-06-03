В Севастополе набирает обороты суррогатное материнство

Севастопольские женщины активно вливаются в сообщество сурмам России

В одной из севастопольских групп социальной сети Вконтакте на днях было размещено объявление о поиске суррогатной матери. Тема сразу стала обсуждаемой, видимо, в силу отсутствия в Севастополе клиники, которая занимается современными репродуктивными технологиями в лечении бесплодия.

Автор объявления сразу указал, что программа будет проводиться в Москве или Санкт-Петербурге. Будущая сурмама может рассчитывать на компенсацию 1, млн рублей и ежемесячные выплаты 30 тыс рублей. К ней выдвигаются следующие требования: возраст от 20 до 34, наличие как минимум одного своего ребенка, без кесарева сечения. Отсутствие вредных привычек и ответственность.

В комментариях участники группы возмутились такой низкой оплате за такой нелегкий физический и моральный труд. Однако нашлись, как обычно, и противники, которые категорично заявили, что ни за какие деньги не пошли бы в суррогатные матери.

При этом в соцсетях Крыма и Севастополя существуют целые группы, где практически каждый день появляются объявления со срочным поиском женщин для суррогатного материнства. Гонорар везде практически одинаковый от одного миллиона рублей, колеблется только размер ежемесячных выплат и условия проживания.

И пока крымских и севастопольских девушек активно зазывают в столицу, чтобы помочь бездетным семьям, в основном из-за границы, депутаты Государственной Думы планируют принять закон, который запретит россиянкам становиться сурматерями для иностранцев. К этому шагу их подтолкнули десятки деток-отказников, которых родили биологические суррогатные матери для генетических родителей из Филиппин, Бельгии, Китая и прочего дальнего зарубежья. Однако из-за пандемии и закрытых границ эти дети так и не попали в семьи.

Повлиять на ускорение принятия такого закона, но только с полным запретом суррогатного материнства, пытается и Русская Православная церковь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявляет, что растрачивать «репродуктивный потенциал страны» безнравственно и напоминает, что церковь всегда была против серьезных вмешательств в деторождение.

Поэтому россиянок может ждать консервативный откат в сфере репродуктивных технологий.

Ольга Сурикова