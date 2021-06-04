Где в Севастополе сегодня не будет света

Неотложные работы

В Севастополе сегодня, 4 июня, в связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 15:00 часов

ул. Николая Музыки, 15-19,23

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Серафимовича, 34-38,39-45; ул. Баумана, 9-а,9; ул. Богданова, 26,28

с.Орлиное: пер. Форосский, 4,8,5-7; ул. Кедровая, 2; ул. Тюкова, 62,64; ул. Родниковская, 2-в,1; ул. Евгении Грунской, 16-22,1-5; ул. Кипарисовая, 10-22,9-11; ул. Трактористов, 2-12,1-19

Плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции по