В Гагаринском районе откроют еще одну Женскую консультацию

Ремонт выполняется по соглашению с Москвой

В Севастополе на улице Правды приступили к капитальному ремонту помещений для будущей женской консультации. Ход выполнения начала работ проверил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

На данный момент на объекте завершаются кровельные работы, ведется монтаж внутренних инженерных сетей, устройство фасада и межкомнатных перегородок.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Каркас-Строй», договор с ней заключили в начале мая. Но компания уже выполнила порядка 25% работ.

«В здании будут расположены 19 кабинетов для гинекологов-акушеров и 13 кабинетов для диагностических процедур. Кроме того, предусмотрена мини-операционная», – рассказал Гапицонов.

Планируется принимать около 300 человек в смену. В течение часа одновременно может быть принято 35 пациентов.

«Перед проведением капремонта была проведена соответствующая оценка здания. Ремонт выполняется по соглашению с Москвой. Планируем завершить объект в ноябре текущего года», – заверил директор департамента.

Подрядчик обещает создать все условия, чтобы медицинское учреждение было доступно для маломобильных групп населения.

Общая площадь здания – более 1 550 кв. метров. Цена контракта – 71,9 млн. рублей.

Напомним, в Севастополе в начале 2020 года завершился ремонт детской поликлиники, расположенной на улице Ленина, 20. Само здание является объектом культурного наследия регионального значения, его строительство датировано второй половиной XIX века.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя