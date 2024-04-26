Сотрудник центра ГИМС главка МЧС по Севастополю задержана за превышение должностных полномочий

Происшествия
26-04-2024
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Осенью прошлого года начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку «зачтено» без фактической сдачи экзамена.

 

Возбуждено уголовное дело.

Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В отношении руководителей ГИМС – начальника центра и исполняющего обязанности его заместителя – осенью прошлого года возбуждено дело по аналогичной статье. Всем членам преступной группы грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова
Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

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