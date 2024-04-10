В Севастополе составлено почти 500 админпротоколов за нарушения миграционного законодательства

Всего за первый квартал 2024 года сотрудниками Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции проведено 87 оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции.

По результатам проведенных рейдов в местах компактного проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности сотрудники полиции составили 462 административных протокола. Так, за нарушения режима пребывания в Российской Федерации составлено 293 материала, в отношении граждан РФ за нарушения правил миграционного учета, предоставление помещений для пребывания незаконно находящихся мигрантов – 59 и за нарушение сроков обращения за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности.

При этом подвергнуто выдворению 18 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России.

Сотрудниками миграционных подразделений составлено 23 административных протокола за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев в отношении юрлица. Предпринимателю вынесено постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 5,75 миллиона рублей.

Кроме того, сотрудниками УВМ вынесено два предостережения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о недопустимости нарушений миграционного законодательства, восемь представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и восемь предписаний об устранении нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе полиции.

Читайте также: Сотрудница миграционного отдела незаконно поставила на учет 111 иностранцев

Ольга Сурикова