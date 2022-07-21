В Севастополе на Ревякина горело заброшенное здание

Площадь пожара составила 60 квадратных метров

В Севастополе днем 20 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС поступило сообщение, что по улице Ревякина виден дым.

По прибытии огнеборцы установили: горит неэксплуатируемое хозяйственное строение. Удалось избежать распространения пламени на соседние строения и растительность.

«В кратчайший срок огонь локализовали, после чего устранили открытое горение. Проведены проливка и разборка конструкций с целью выявления скрытых очагов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего от экстренных служб и ведомств на месте работали 25 человек и 7 единиц техники.

Напомним, недавно в Севастополе в поселке Сахарная Головка по улице Парниковая случился пожар на на 3 этаже многоквартирного жилого дома.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС в Севастополе