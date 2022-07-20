Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

«Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА», — говорится в заявлении местных властей.

Уточняется, что это были дроны-камикадзе. Всего они совершили четыре атаки, последняя произошла в 16:01.

«По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте±, — написал в своем Telegram-канале представитель ВГА Владимир Рогов.

По его мнению, так Украина пытается помешать проведению референдума в регионе.

В своем Telegram он также выложил фото обломков дронов.

Напомним, в Херсоне дважды за сутки обстрелян Антоновский мост через Днепр украинскими военными американской РСЗО HIMARS.

Ольга Сурикова