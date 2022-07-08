На пожаре в Сахарной Головке спасли семь человек и двоих питомцев

Выгорело 60 квадратных метров

В Севастополе утром 8 июля в поселке Сахарная Головка по улице Парниковая случился пожар на на 3 этаже многоквартирного жилого дома. Очевидцы вызвали спасателей МЧС.

«По прибытии огнеборцы незамедлительно приступили к спасению людей. С применением спасательных устройств, защищающих органы дыхания и зрения, из горящей квартиры вывели гражданина, а также двоих людей, один из которых маломобилен, из жилища на пятом этаже. По трехколенной лестнице из окна третьего этажа пожарные помогли спуститься девочке, также вниз доставили двоих ее питомцев – морскую свинку и собаку», — сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС подробности спасательной операции.

Всего из задымленных помещений эвакуировали 7 человек. Один из них госпитализирован. Моральную поддержку спасенным оказали специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Беспилотниками обследовали обстановку с воздуха.

Пламя удалось локализировать, не допустив его распространения на соседние квартиры. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Погибших нет.

Всего на месте было задействовано 41 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, в Севастополе спасли человека из обрушившегося дома в СТ «Рыбак-7» в результате разгерметизации газового баллона.

Ольга Сурикова