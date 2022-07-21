Улицы Севастополя будут очищать от брошенных автомобилей

Уведомления стали разносить уведомления

В Севастополе планируется очищать улицы от брошенных автомобилей, которыми длительно не пользуются автовладельцы. Машина в последствии будет считаться городским имуществом, если хозяин так и не объявится, пишет портал ForPost

Соответствующие листовки-предупреждения уже начали раскладывать на бесхозных автомобилях города.

Уточняется, что такую «уборку» улиц Севастополя проводит ГКУ «Фонд государственного имущества».

«Порядок работы ведомства таков: сначала с помощью листовки-извещения владельца автомобиля просят привести транспортное средство в надлежащий вид, затем по истечению 10 дней, если водитель не объявился, «Фонд госимущества» направляет запрос в УМВД по городу Севастополю. В этом случае, хозяина авто извещают публично – через сайт Правительства и в газете «Севастопольские известия», — расписывает издание процедуру.

И через месяц, если автовладелец не объявится, составляется акт инвентаризации, авто попадает в Реестр бесхозного движимого имущества и затем по решению суда переходит в собственность Севастополя. И станет также источником пополнения бюджета.

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Отметим, что это уже не первый раз, когда в Севастополе берутся за очищение улиц от невостребованного автотранспорта, но в прошлые годы вопрос стопорился из-за отсутствия площадок для хранения таких машин.