В Севастополе детские коляски опасно оставлять без присмотра

Опасен оказался даже пожилой мужчина

В Севастополе полицейским удалось раскрыть кражу детской коляски, которую увели прямо из-под магазина.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, с заявлением в полицию обратилась молодая жительница Севастополя. Она рассказала, что ненадолго зашла с ребёнком в магазин, оставив детскую коляску у входа, после шоппинга обнаружила, что детского транспортного средства уже нет.

Ее заприметил прохожий, убедился, что никого нет и увез коляску.

Оперативники Ленинского района успели задержать похитителя, до того, как он ее сбыл. Задержанным оказался 58-летний местный житель. Ему грозит до пяти лет за кражу.

Напомним, в Севастополе участковые задержали семейную пару за кражу из супермаркета. Они товар вывозили из магазина на детской коляске.

Ольга Сурикова