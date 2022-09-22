В Севастополе на проекты по благоустройству выделяют деньги из резервного фонда

Сегодня, 22 сентября, на заседании правительства Севастополя принято решение выделить из резервного фонда города 10 миллионов рублей для подготовки проектов благоустройства 7 севастопольских скверов.

Благоустроить скверы планируют в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который финансируется из федерального бюджета. На будущий год бюджет страны выделит на строительные работы 168 миллионов рублей.

Однако, проектную документацию правительство Севастополя должно подготовить за счет средств бюджета города. На что и выделяются деньги из резервного фонда. Сами скверы были определены в ходе голосования, которое проходило весной этого года.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил рассмотреть проектную документацию на архитектурно-художественном совете, а также провести презентацию для жителей города в администрациях муниципальных образований.

Благоустроить планируют:

зеленую зону в районе дома № 7 по ул. Степаняна;

зеленую зону между домом № 4 по ул. Маршала Геловани и домом № 87 по проспекту Генерала Острякова;

сквер у школы № 41 по ул. Горпищенко;

территорию в районе церкви, с. Дальнее;

сквер Ветеранов в Инкермане;

парк 100-летия Качи;

зеленую зону в районе дома № 32 по ул. Новикова.

Напомним, севастопольское благоустройство обвинили в плагиате.

Дмитрий Островский