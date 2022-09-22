В Севастополе на охрану школ и детских садов выделили 20 млн рублей

Правительство Севастополя 22 сентября приняло решение выделить средства из резервного фонда на финансирование охраны школ и детских садов сотрудниками частных охранных организаций.

В своем докладе и.о. директора Департамента образования и науки Лариса Сулима отметила, что на оплату вневедомственной охраны и подразделений Росгвардии необходимо 20 млн 360 тысяч рублей.

Постановление было поддержано.

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Ольга Сурикова