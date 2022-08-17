Севастопольское благоустройство обвинили в плагиате

В Гагаринский районный суд города Севастополя подал иск о защите его авторских прав член Московского союза художников.

Скульптор утверждает, что установленная в рамках благоустройства на проспекте Октябрьской Революции скульптура сидящей девушки «Безмятежность» («Сидящая на скамье») является плагиатом его скульптуры «Отдыхающая», установленной в парке «Цветник» города Пятигорска.

«Истец просит признать севастопольскую скульптуру плагиатом и демонтировать её, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда и компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение искусства», – сообщила пресс-служба суда.

По делу назначена судебная искусствоведческая экспертиза, которая должна будет разрешить вопрос, являются ли вышеуказанные скульптуры идентичными или «Сидящая на скамье» на проспекте Октябрьской революции может быть признана творчески самостоятельным произведением.

Напомним, в Балаклаве, на улице Новикова, завершается благоустройство сквера, которое подарит городу-спутнику Севастополя новый символ – статую пегаса.

Дмитрий Островский