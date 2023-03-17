В Севастополе на пожаре в общежитии спасли 8 человек

В Севастополе 17 марта в 6 часов 10 минут случился пожар в общежитии на улице Николая Музыки

По указанному адресу сразу же выдвинулись силы МЧС России. В ходе разведки обнаружили очаг возгорания в комнате на 2 этаже и подали ствол на тушение.

Параллельно силами МЧС велась эвакуация жильцов. На свежий воздух выведено 25 человек, в том числе 3 ребенка. Спасены 8 человек, в том числе 1 ребенок.

В кратчайший срок пламя локализовали, устранили открытое горение. Его площадь составила 40 квадратных метров – горели вещи и мебель.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

От МЧС России на месте работали 18 человек и 6 единиц техники.

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Ольга Сурикова