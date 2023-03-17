Сын Аксенова служит в морской пехоте

Сын главы республики Крыма Олег Аксенов сейчас проходит службу в зоне СВО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава республики.

«Настроение боевое, как у всех. Он в морской пехоте. В разведывательном подразделении, служит. Ночные дежурства, караулы, как положено все», — сказал Аксёнов.

Аксенов-старший добавил, что встречался с сыном во время одной из своих поездок в Мелитополь.

Напомним, единственный сын главы республики Крым Олег Аксенов был призван в армию по частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Об Олеге Аксенове известно, что он отслужил срочную службу в Воздушно-космических войсках и демобилизовался 12 декабря 2017 года. Сейчас парню 25 лет, он с детства увлекается спортом, любит футбол и серьезно занимается греко-римской борьбой.

Дарья Тимофеева

Фото: rbc.ru