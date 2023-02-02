Следком возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Севастополе

ГСУ Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Предварительно установлено, что сообщение о возгорании строительного модуля, в котором проживало более 100 рабочих на улице Нефтяная поселка Сахарная головка Балаклавского района поступило в третьем часу ночи. Силами сотрудников МЧС пожар был локализован.

В настоящее время на месте работает группа следователей и следователей-криминалистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия число пострадавших и погибших будет уточняться.

Также прокуратурой Севастополя проводится проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил гибель 7 рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, предварительно известно, что на пожаре в строительном вагончике в Сахарной Головке погибли семь человек.

Ольга Сурикова