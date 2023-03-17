Шойгу представил к наградам летчиков, перехвативших американский дрон

Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение границ американским беспилотником над Черным морем.

В министерстве обороны сообщают, что американский дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

По данным американского канала CBS, беспилотник выполнял миссию разведки.

Пентагон утверждает, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.

Дарья Тимофеева

Фото: скрин канала CBS