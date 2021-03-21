В Севастополе на пожаре в частном доме сгорел человек

Площадь пожара была небольшая

В Севастополе на пожаре в частном доме в Нахимовском районе погиб человек. Вызов в МЧС России поступил 20 марта в 00:43 о пожаре на улице Гранатная.

Огнеборцы, прибывшие к горящему зданию, площадь возгорания оценили в 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба УМЧС по городу. Причина гибели человека устанавливается.

Также в этот день был ликвидирован пожар в Ленинском районе.

В 11:18 поступило сообщение в севастопольскую службу о возгорании в квартире на улице Коломийца.

Две машины с водой, автолестница и служба служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ отправились к месту возгорания. Прибывшие сотрудники МЧС России установили, что на газовой плите горят вещи. Площадь пожара оценили в два квадратных метра.

Причины также устанавливаются.

Напомним, В Севастополе на пожаре в Нахимовском районе спасли два человека.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС в Севастополе