В Севастополе на пожаре спасли два человека

Пожарные прибыли вовремя

В Севастополе утром в воскресенье, 28 февраля, загорелся частный дом в Нахимовском районе. Сообщение в главное управление городского МЧС поступило от очевидцев, что в доме по улице Окружная случилось возгорание в доме, где могут находиться люди.

По прибытию огнеборцы установили, что горит частный дом и сразу проникли в охваченное пламенем помещение. Внутри были обнаружены пострадавшие – мужчина и женщина. Их вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. С ожогами и отравлением продуктами горения оба госпитализированы в лечебные учреждения города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе.

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Распространение огня пожарным удалось избежать, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Причины и обстоятельства устанавливаются.