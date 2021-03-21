В Севастополе дорожники повредили Памятную стену 1905

Когда она будет восстановлена теперь неизвестно

В Севастополе во время ремонта дороги повреждена Памятная оборонительная стена 1905 года, рядом с городским стадионом. Урон, нанесенный исторической конструкции, обнаружили общественники и вызвали полицию для фиксации произошедшего.

В сюжете телеканала «Первый Севастопольский» говорится, что дорожники не знали о необходимости согласовывать работы с Севнаследием.

Председатель организации по сохранению культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец рассказал, что полиция подтвердила нарушения целостности оборонительной стены, был составлен акт. Также на место выезжала глава управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова.

Памятная стена построена из плотного крымбальского камня в честь 50-летия окончания первой обороны Севастополя. Сооружение идет от Первого бастиона на улице Адмирала Макарова и до Малахова Кургана и улицы Адмирала Истомина. Сейчас от неё сохранились только фрагменты. При этом объект регионального значения внесён во всероссийский реестр.