В Севастополе иномарка вылетела на тротуар

Не поделили перекресток

В Севастополе 20 марта произошло ДТП, в результате которого иномарку вынесло на пешеходный переход.

Очевидцы в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте сообщили, что на пересечении улиц Ивана Голубца и Харьковской столкнулись паркетник Mercedes-Benz и Peugeot. Удар был такой силы, что последний выбросило на тротуар, за пешеходным переходом.

В ДТП у внедорожника пострадала передняя часть, отвалился бампер, у седана удар пришелся в правую переднюю дверь и крыло.

Напомним, в Севастополе на Ялтинской трассе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовой ГАЗели. Водитель последней скончался до приезда скорой.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com