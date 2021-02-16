В Севастополе на пляже мыс Хрустальный сменять уплывающую плитку

Перед оператором пляжа поставлен ультиматум

В Севастополе проводилось обсуждение практики применения покрытия пляжных территорий, которое выдерживает удары волн. Совещание провел глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов с руководителем оператора пляжа «Мыс Хрустальный».

Евгений Горлов рассказал, что перед оператором пляжа в ультимативной форме поставлена задача сменить покрытие на пляже мыс Хрустальный.

«Брусчатка себя показала крайне негативно в части эксплуатации и соответственно не выдерживает штормовой нагрузки. Гранит, как показала практика, также не очень эффективный в процессе эксплуатации, поскольку на территории в районе памятника Затопленным кораблям, при шторме также выбивает покрытие», цитирует горхоза пресс-служба правительства.

В связи с этим, обсуждались иные варианты покрытий, которые смогут выдерживать шторм. Остановились на художественном бетоне.

«К концу текущей недели, оператор нам должен предоставить конкретные предложения для реализации поставленной задачи, чтобы к летнему периоду мы от этой проблемы избавились. Ситуацию держим на контроле, если оператор не справится с поставленной задачей, значит будет процедура расторжения контракта и определение нового оператора», – добавил глава ДГХ.

Начальник департамента уточнил, что все восстановительные работы на пляжной территории, в том числе, укладка плитки после разрушения, проводится за счет средств оператора, так как это его прямая обязанность в рамках заключенного договора. Бюджетных затрат в этом мероприятии нет.

Напомним, в Севастополе 12 февраля штормом в очередной раз смыло свежевыложенную плитку на пляже мыса Хрустальный. Она пролежала менее двух недель. Ее также перекладывали после январского шторма.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Ольга Сурикова