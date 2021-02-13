Плитка с пляжа Хрустальный снова уплыла в море

Только две недели назад ее перекладывали

В пятницу, 12 февраля, Севастополь снова накрыло штормом и непогодой. И волны очередной раз смыли свежевыложенную плитку на пляже мыса Хрустальный.

Фото опубликовали очевидцы в социальной сети Вконтакте и сразу тема обросла более 200 комментариями, где севастопольцы сетовали, что в очередной раз «смыло деньги» в море.

Напомним, последний раз плитку перекладывали две недели назад, после шторма 29 января. Тогда в море смыло и гранитные плиты с Приморского бульвара. Коммунальщикам пришлось восстанавливать 150 квадратных метров покрытия у памятника Затопленным кораблям и Дворца детского и юношеского творчества.

Напомним, в прошлом году брусчатку на пляже мыса Хрустальный уносило в море дважды. В июле 2020-го штормом смыло только что положенную плитку. Генеральный директор ООО «Пляж Хрустальный» Сергей Калюжный тогда заявлял, что восстанавливать уплывающее покрытие после каждого шторма компания будет за свой счёт.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Ольга Сурикова