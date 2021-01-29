В Севастополе шторм снова разбил плитку на пляже Хрустальный и Артбухте

Коммунальщики собирают плитку, чтобы умостить обратно

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе ночью шторм разбил и повредил плиточное покрытие на набережных Корнилова и Адмирала Клокачёва. Также пострадали гранитные плиты в Артбухте, рядом с памятником Затопленным кораблям.

Сегодня утром коммунальщики собирали утром размытую штромом плитку, чтобы затем умостить ее обратно.

«Шторм был действительно сильный. Пострадали три участка: пляж на мысе Хрустальный, территория в районе ДДЮТ, а также площадка возле памятника затопленным кораблям. Всего пострадало порядка 150 кв. м покрытия. По поручению губернатора мы с самого утра вышли ликвидировать последствия шторма. Рабочие собирают плитку – камень, который оказался в воде, будут поднимать водолазы», – цитирует главу департамента горхоза Евгения Горлова пресс-служба правительства города.

По словам Горлова, восстановительные работы проведут в ближайшее время.

Фото: Черный список Севастополя/vk.com

«Мощение плитки начнем, как только позволят погодные условия. Сейчас, когда идет волна, проводить работы нецелесообразно», – сказал он.

Планируется использовать усиливающие растворы, чтобы покрытие могло выдерживать удары волн во время штормов, добавили в пресс-службе.

Напомним, летом на пляже «Хрустальном» рабочие несколько раз укладывали смытую штормом плитку на песок, а ее при следующей стихии снова размывало.

Ольга Сурикова