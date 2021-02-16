Правительство России выделит 60 млрд рублей на лекарства тяжелобольным детям

Деньги будут поступать за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год

Правительство России планирует направить 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Михаил Мишустин рассказал, что данная сумму станет первым траншем. Всего в бюджете на этот год предусмотрено 60 млрд рублей для обеспечения детей дорогостоящими редкими лекарствами.

Он рассказал, что для поддержки детей с тяжёлыми, жизнеугрожающими, хроническими и редкими заболеваниями в России основан фонд «Круг добра». Указ о его создании Президент России Владимир Путин подписал 5 января 2021 года. Работа фонда позволит обеспечить тысячи детей необходимым лечением – закупать дорогостоящие препараты, которые пока ещё не зарегистрированы в России. Средства в «Круг добра» будут поступать за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

«Правительство серьёзное внимание уделяет вопросам защиты здоровья наших граждан, в первую очередь – самых маленьких. По поручению президента создан Фонд «Круг добра». Его главная задача – помочь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями. Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», – сообщил председатель правительства РФ.

Напомним, севастопольская девочка Зарина Бадоева, которой 10,5 месяцев собирали средства на препарат от спинальной мышечной атрофией, получила наконец укол спасительного лекарства «Золгенсма»

Ольга Сурикова