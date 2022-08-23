Первый дом доступного жилья в Севастополе построят на Героев Бреста

В Севастополе заключен контракт на проектирование доступного жилья, который принято решение возводить в районе улицы Героев Бреста. Об этом на заседании правительства 22 августа рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Планируется, что в первом объекте будет 120 квартир.

«В результате принятия постановления семья сможет приобрести благоустроенную и полностью готовую к проживанию квартиру с выполненной чистовой отделкой и укомплектованную необходимыми санитарно-техническими приборами и оборудованием», — отметил Гапицонов.

Проектом будут закреплены требования к отделке технических помещений, помещений общего пользования, жилых помещений, и в частности к материалам отделки полов, поверхностей стен, потолков, наличию санитарно-технических и осветительных приборов, а также оборудования.

Право на приобретения такого жилья будут иметь девять льготных категорий граждан. Для них предельная стоимость доступного жилья определена в размере 120 866 руб за квадратный метр.

Ольга Сурикова