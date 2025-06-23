В Севастополе на одно рабочее место шестеро претендентов

В 2024 году кадровый резерв Севастополя составил 21 тысячу человек — это 7,3% от общего числа занятых горожан. По этому показателю регион заметно опережает средний уровень по стране (6,5%) и входит в число территорий с самой высокой конкуренцией на рынке труда.

Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в Севастополе на каждую вакансию, размещённую через службы занятости, потенциально претендовали шесть человек из числа так называемых «резервистов». Та же нагрузка на вакансию наблюдается только в Бурятии. Хуже ситуация лишь на Северном Кавказе, где в Ингушетии на одну вакансию приходятся 293 человека, в Дагестане — 84, в Чечне — 37, в Северной Осетии — 35.

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Кто такие «резервисты»

Под «кадровым резервом» аналитики понимают совокупность граждан, не занятых, но желающих трудоустроиться. Это три группы: официально безработные (по стандартам МОТ), лица, ищущие работу, но не готовые приступить к ней немедленно, а также те, кто хотел бы работать, но пока не ищет подходящие вакансии. В Севастополе таких оказалось 21 тысяча — при общей численности занятых в 2024 году около 290 тысяч человек.

Что происходит в России

В целом по стране кадровый резерв за год сократился на 13% — до 4,8 миллиона человек. Это связано с ростом занятости (на 554 тыс. человек) и уменьшением числа официально безработных — на 486 тысяч. В результате рынок труда стал более сбалансированным: если в 2023 году на одну вакансию претендовали три соискателя, то в 2024-м — уже 2,5.

Наименее напряжённая ситуация с трудоустройством — в высокоразвитых регионах. Так, в Санкт-Петербурге кадровый резерв составляет лишь 2% от числа занятых, в Москве — 3,2%. В Тульской и Кировской областях на одного «резервиста» приходятся почти две вакансии.

Почему Севастополь среди аутсайдеров

Высокое соотношение незанятых к числу вакансий в Севастополе говорит не только о большом желании людей найти работу, но и о нехватке предложений. При этом, как подчёркивают эксперты, часть так называемых «резервистов» занята в теневом секторе: они работают в семейном бизнесе, на сезонных подработках или получают неофициальный доход, не теряя при этом право на пособия.

«На первый взгляд может показаться, что в некоторых регионах — вроде Севастополя или Бурятии — высокая конкуренция за рабочие места. Но в действительности часть этих людей уже фактически трудоустроена, пусть и неформально», — поясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Куда сложнее, чем в Севастополе

Если в Севастополе шесть соискателей на место — это много, то в республиках Северного Кавказа ситуация и вовсе критическая. В Ингушетии почти 300 человек претендуют на одну вакансию, в Дагестане — 84, в Чечне — 37. Как правило, это регионы с аграрной экономикой, высокой долей молодежи и низким уровнем официальной занятости.

Что дальше

Снижение кадрового резерва в России в целом — позитивный сигнал для экономики. Однако в таких регионах, как Севастополь, важен не только количественный, но и качественный рост рынка труда. Необходимо расширение спектра предложений, особенно в частном секторе и высокотехнологичных сферах.

Напомним, крупный краснодарский холдинг вложит 180 млрд в строительство под Севастополем.

Дмитрий Островский

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