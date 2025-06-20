Крупный краснодарский холдинг вложит 180 млрд в строительство под Севастополем

Alias Group, один из ведущих застройщиков Юга России, заходит в Севастополь с масштабным инвестиционным проектом. В рамках Петербургского международного экономического форума-2025 губернатор Михаил Развожаев и основатель холдинга Борис Юнанов подписали соглашение о намерениях по реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) рядом с Сапун-горой.

Ожидается, что в проект будет вложено 180 млрд рублей. Срок реализации составит 14 лет, а итогом станет новый жилой район на 26 тысяч человек с социальной и коммерческой инфраструктурой: школами, детскими садами, поликлиниками, ТЦ и бизнес-центром.

«Это будет новое слово в жилищном строительстве Севастополя с учетом всей полагающейся социальной нагрузки», — подчеркнул Развожаев.

Alias Group напрямую ассоциируется с Борисом Юнановым — он основатель и публичное лицо холдинга, а также депутат ЗС Краснодарского края от «Единой России». В структуру Alias входит застройщик «Неометрия», известный своими жилыми комплексами в южных регионах России.

Также на форуме был подписан договор КРТ с другим крупным девелопером — компанией «ИнтерСтрой». Она займётся освоением 84 га в районе 6-го км Балаклавского шоссе.

Согласно проекту, там построят малоэтажный жилой микрорайон на более чем 7 тыс. жителей, с двумя детсадами, школой, поликлиникой, ФОКом и торговыми объектами.

«Севастополь преображается, и для нас это честь — участвовать в этих переменах», — заявил гендиректор «ИнтерСтроя» Евгений Кабанов.

Стоимость проекта — 26 млрд рублей. В соответствии с условиями КРТ, не менее 5% жилого фонда застройщики передадут городу.

Напомним, 17 июня в Севастополе на заседании градостроительного совета одобрили проект комплексного развития территории в границах улицы Воронина и проспекта Нахимова, в районе площади Лазарева. Речь идёт о приспособлении для современного использования зданий и участков по адресам: ул. Большая Морская, 1 / пр. Нахимова, 21, 19, ул. Воронина, 10 в рамках превращения здания ЦКБ «Черноморец» в гостиничный комплекс.

Дмитрий Островский

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