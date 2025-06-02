Цены растут быстрее зарплат: что показал экономический отчёт Севастополя за 2024 год

Правительство Севастополя подвело итоги социально-экономического развития города за 2024 год. В официальном отчёте губернатора Михаила Развожаева указано, что экономика города продемонстрировала уверенный рост по ключевым показателям: увеличился валовой региональный продукт, выросли инвестиции, поднялись доходы бюджета. Однако, несмотря на позитивную динамику в цифрах, основной вызов для горожан остаётся прежним — рост цен.

Инфляция и реальные доходы

По итогам 2024 года индекс потребительских цен в Севастополе составил 109,1%, то есть инфляция достигла 9,1%. Это выше ожидаемого уровня и означает заметное подорожание товаров и услуг.

В начале 2025 года ситуация с ценами не улучшилась. Как сообщал Банк России, в апреле годовая инфляция в Севастополе ускорилась до 13,5%, по-прежнему заметно превышая среднероссийский показатель в 10,2%. Основными драйверами роста стали продовольственные товары и услуги на фоне подготовки к туристическому сезону. Особенно резко выросли цены на овощи: по данным Росстата, картофель подорожал на 41,4% по сравнению с апрелем прошлого года. Причины — исчерпание запасов урожая и переход на импортную продукцию, в том числе из-за рубежа.

Читайте также: Цены в Севастополе «вскипели»: инфляция достигла 13,5%, больше всего подорожали овощи, масло и транспорт

Зарплаты и доходы: не всё так однозначно

На фоне ускоренной инфляции рост доходов населения выглядит менее впечатляющим. В 2024 году:

среднемесячная заработная плата в Севастополе составила 56,9 тыс. рублей (в 2023 году — 47,6 тыс.);

среднедушевой денежный доход — 44,8 тыс. рублей (в 2023 году — 40,0 тыс.);

реальные доходы населения, с учётом инфляции, выросли всего на 2,7%.

Это означает, что значительная часть прироста доходов фактически была «съедена» ростом цен. Для многих семей уровень жизни остался на прежнем уровне, несмотря на формальный рост зарплат.

Рост экономики и инвестиций

Тем не менее, экономика города в целом продолжила развиваться:

валовой региональный продукт составил 301,9 млрд рублей, увеличившись на 48,7 млрд по сравнению с 2023 годом;

инвестиции в основной капитал выросли почти в два раза — с 54,0 до 100,9 млрд рублей;

оборот розничной торговли составил 107,4 млрд рублей;

численность населения на 1 января 2025 года — 558,3 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,12% (в 2023 году — 0,16%). Однако в отчёте не раскрываются данные о занятости в неформальном и сезонном секторах.

Бюджет: устойчивость за счёт федеральной поддержки

Доходы бюджета Севастополя за 2024 год составили 77,4 млрд рублей, расходы — 75,8 млрд. Профицит бюджета достиг 1,6 млрд рублей. Почти половина всех расходов направлена на социальную сферу — здравоохранение, образование, социальную поддержку. При этом сохраняется высокая зависимость от федеральных трансфертов, как и в предыдущие годы.

Что это значит для горожан

Экономические итоги 2024 года показывают, что городская экономика продолжает расти, развиваются инфраструктурные проекты, увеличиваются инвестиции. Но при этом сохраняется главный вызов — рост цен и слабая динамика реальных доходов. Повседневные траты растут быстрее, чем возможности их покрыть.

Пока экономические успехи ощущаются прежде всего в отчётах, а не на уровне повседневного потребительского комфорта. Оценка качества жизни большинства севастопольцев всё чаще определяется не по цифрам ВРП, а по чеку в магазине и очереди к врачу.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города