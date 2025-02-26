В Севастополе на карантин закрывают 14 школ

В связи с ростом заболеваемости среди школьников и регистрацией случаев инфекционных заболеваний, Роспотребнадзор уже ввёл карантин в четырёх школах Севастополя: № 15, 20, 55 и гимназии № 7. Очный образовательный процесс в этих учреждениях возобновится с 5 марта.

С 27 февраля по предписанию Роспотребнадзора будут закрыты еще 14 севастопольских школ: № 1, 4, 6, 26, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 50, 57, Образовательный центр «Бухта Казачья», Политехнический лицей.

В отдельных классах других школ карантин введён по решению администрации. В детских садах закрыты 20 групп в 13 учреждениях. В колледжах ситуация стабильная, занятия проходят в штатном режиме.

«Просим следить за здоровьем детей, не отправлять в школу детей с симптомами заболеваний, оперативно обращаться к врачам и одевать детей по погоде», – сообщил Директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Дистанционное обучение проходит платформе «Сферум» и через РИС ЦОСС.

Напомним, депутаты предложили сократить количество уроков в школах.

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Евгения Павлова