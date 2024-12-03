Депутаты предложили сократить количество уроков в школах

В Госдуме уверены, что нужно уменьшить количество уроков, чтобы снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества знаний. Из-за перегруза ученики испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем. Необходимо пересмотреть подходы к образованию.

Замглавы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова отмечает, что в школах следует уделять больше внимания внеурочной деятельности, которая помогает развитию творческих способностей детей и их социальной адаптации в обществе. Для этого важно создать условия для занятий спортом, искусством, побуждать учеников к участию в различных кружках и секциях.

Парламентарий предложила пересмотреть подход к домашним заданиям. Они должны быть направлены на закрепление материала, а не на механическое выполнение большого объема работы. Необходимо также учитывать индивидуальные особенности каждого ученика.

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Анна Левина