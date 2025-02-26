Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев участвует во II Всероссийском форуме ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

С 2022 года разработано множество законопроектов для поддержки военнослужащих и их семей. Важно не только принимать законы, но и эффективно их реализовывать, чтобы избежать коллапса в будущем.
Предлагается делегировать контроль за реализацией законов участникам СВО. После завершения операции необходимо создать условия для легкой адаптации военнослужащих к мирной жизни, включая кадровый резерв и помощь в трудоустройстве.
Важно внести изменения в федеральные законы, отменив вступительные экзамены или упрощая их для участников СВО. Также можно предложить предприятиям налоговые льготы за трудоустройство участников.
В Севастополе уже проходят тестовые программы психологической поддержки, а к концу года откроется «Дом молодежи ЛДПР» для решения кадровых вопросов.
Наша цель — обеспечить достойное возвращение участников СВО и создать условия для их социальной и экономической адаптации, что послужит основой для стабильного будущего страны.