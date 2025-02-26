Слуцкий: «Каждая жизнь солдата на передовой — это наша зона ответственности»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ЛДПР и лично Леонида Слуцкого за значимый результат, к которому привела работа партии по обеспечению победы в СВО. Также он выразил большую благодарность бойцам СВО и их семьям.

«Все политические фракции выступают плечом к плечу, сегодня у нас одна большая партия — наша страна. Мы должны сделать все, чтобы достичь целей СВО», — заявил Вячеслав Володин в своем выступлении на открытии II Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

Спикер Госдумы подчеркнул, что сейчас вся страна делает всё возможное, чтобы приблизить победу. Он также рассказал, что Госдума на сегодняшний день приняла 124 закона, направленных на решение вопросов поддержки бойцов СВО и их семей, потому что на сегодня помощь СВО — это главная задача.

В свою очередь, замминистра обороны Анна Цивилёва на открытии Форума подчеркнула: «СВО привела к консолидации общества. Сегодня здесь на форуме тоже чувствуется консолидация — вместе находятся органы власти, бизнес, общественники, волонтеры, представители разных конфессий. Все они вкладывают свою душу, чтобы наша страна развивалась и была независима».

В своей речи Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что лозунг «Плечом к плечу» стал ключевым для всех без деления на политическую принадлежность, возраст и вероисповедание».

«Каждая жизнь солдата на передовой — это наша зона ответственности. “Золотые руки ангела”, “Шьём за наших” и многие другие наши организации поддерживают бойцов СВО каждую минуту. Сегодня мы должны ещё больше работать на поддержку наших ребят, каждой семьи и каждого участника СВО. Мы научились доводить до конца единичные проблемы и справляться с системными, чтобы наши ребята на фронте чувствовали себя людьми, за которыми находится великая страна», — призвал лидер ЛДПР.