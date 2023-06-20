В Севастополе на Камышовом шоссе машина вылетела в 2-х метровую яму

Сегодня, 20 июня, на Камышовом шоссе автомобиль Шевроле вылетел с дороги и опрокинувшись попал в яму. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

В результате 44-летний водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, признаков опьянения у него не установлено. Сотрудники ГИБДД обследовали место ДТП и выявили недостатки при проведении дорожных работ, связанных с реконструкцией перекрестка.

На основании собранных полицией материалов исполнителю работ будет направлено предостережение.

Напомним, авария с участием машины скорой помощи произошла по вине 21-летнего водителя «Форда»