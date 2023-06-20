Экс-начальник Севастопольской КЭЧ получил взятку в 10 млн руб за «общее покровительство по службе»

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор бывшему начальнику Севастопольской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ). Его осудили на восемь лет лишения свободы.

Суд установил, что он за период с 1 марта 2018 года по 22 октября 2021 года получил взятку в размере 9 685 000 рублей, т.е. в особо крупном размере, за «общее покровительство по службе».

Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима.

Он так же лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.

При этом при вынесении наказания суд учел наличие малолетнего ребенка у виновного.

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Ольга Сурикова