Авария со скорой на ПОРе произошла по вине легковушки

Авария с участием машины скорой помощи произошла по вине 21-летнего водителя «Форда». Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ведомстве сообщили, что на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора водитель «Форда» не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом.

В результате ДТП никто из водителей, а также двоих пациентов, которых перевозила скорая, не пострадал. У участников дорожного происшествия признаков опьянения не установлено. За нарушение ПДД водитель Форда привлечён к административной ответственности.

Напомним, возле Массандры «Range Rover» влетел в скорую.