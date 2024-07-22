В Севастополе на этой неделе появятся бетонные укрытия на остановках

На этой неделе уже будут установлены первые укрытия на остановках общественного транспорта в Севастополе, а также в парках, скверах и пляжах. Об этом было сообщено в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

По остановочным павильоном определено 299 мест, где должны появиться бетонные блиндажи.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить процесс установки, чтобы «не по 10 штук в неделю устанавливали», с учетом сколько нужно установить.

Напомним, для обеспечения безопасности жителей в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа.

Ольга Сурикова

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