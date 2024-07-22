Отключения электроэнергии в Севастополе на этой неделе отменены 

Как сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания и.о.замгубернатора Севастополя Евгений Горлов, плановые отключения света, которые вводились для экономии электроэнергии, на эту неделю отменены.

На данный момент, по его словам, город обеспечен электроэнергией в полном объеме.

Напомним, в Севастополе в связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии.

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Ольга Сурикова