В Севастополе вводится ограничение на посещение лесов

В текущем году в регионе зафиксировано 13 лесных пожаров, общей площадью чуть более 5 гектар. Затраты на тушение пожаров составили 202 тысячи рублей, сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова.
Сейчас в городе усилено патрулирование лесов.
С 26 июля из-за пожароопасной ситуации вводится ограничение на пребывание граждан на территории Севастопольского лесничества, за исключение разрешенных мест отдыха.
Въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче — при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет. Въезды в леса перекрыты шлагбаумами.
Вместе с этим, утвержден перечень мест, где можно отдыхать — при условии соблюдения правил пожарной безопасности.
◽️«Сапун-Гора»;
◽️Урочище «Золотой пляж» (береговая полоса Черного моря);
◽️Урочище «Ближний пляж»;
◽️Место отдыха «Алсу»;
◽️Зона отдыха «Сухая речка»;
◽️Урочище «Аязьма» (Инжир);
◽️Урочище «Торопова дача»;
◽️«Скала Парус»;
◽️«Турецкая поляна»;
◽️Зона отдыха «Узунджа»;
◽️Зона отдыха «Мыс Сарыч»;
◽️«Парк 35-летия Победы» (Толстяк);
◽️«III кордон».
Разводить костры и пользоваться мангалами запрещено везде, кроме «Тороповой дачи».
На три недели для жителей и гостей города закроют туристические маршруты Большой севастопольской тропы.
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Ольга Сурикова