В Севастополе вводится ограничение на посещение лесов

В текущем году в регионе зафиксировано 13 лесных пожаров, общей площадью чуть более 5 гектар. Затраты на тушение пожаров составили 202 тысячи рублей, сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова.

Сейчас в городе усилено патрулирование лесов.

С 26 июля из-за пожароопасной ситуации вводится ограничение на пребывание граждан на территории Севастопольского лесничества, за исключение разрешенных мест отдыха.

Въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче — при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет. Въезды в леса перекрыты шлагбаумами.

Вместе с этим, утвержден перечень мест, где можно отдыхать — при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

◽️«Сапун-Гора»;

◽️Урочище «Золотой пляж» (береговая полоса Черного моря);

◽️Урочище «Ближний пляж»;

◽️Место отдыха «Алсу»;

◽️Зона отдыха «Сухая речка»;

◽️Урочище «Аязьма» (Инжир);

◽️Урочище «Торопова дача»;

◽️«Скала Парус»;

◽️«Турецкая поляна»;

◽️Зона отдыха «Узунджа»;

◽️Зона отдыха «Мыс Сарыч»;

◽️«Парк 35-летия Победы» (Толстяк);

◽️«III кордон».

Разводить костры и пользоваться мангалами запрещено везде, кроме «Тороповой дачи».

На три недели для жителей и гостей города закроют туристические маршруты Большой севастопольской тропы.

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Ольга Сурикова