Win mobile начал подключать eSIM

Крымский оператор связи Win mobile запустил услугу подключения eSIM. Решение востребовано среди абонентов, чьи устройства поддерживают данную технологию и рассчитаны на использование двух и более SIM-карт.

Модуль eSIM встраивается в смартфон, поэтому виртуальную SIM-карту невозможно потерять, неправильно установить или сломать. Такое решение позволит пользоваться сразу несколькими номерами на одном устройстве.

Подключить новую eSIM или бесплатно обменять свою пластиковую SIM-карту на на электронную можно в салонах связи оператора Win mobile. Больше информации о eSIM по ссылке: https://clck.ru/353Jax

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