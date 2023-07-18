Чиновниц Севреестра и нотариуса осудили за продажу участков в урочище Ласпи

Ленинский районный суд дал условные сроки двум чиновницам Севреестра и нотариусу за мошенничество в особо крупном размере, в том числе за продажу 51 участка в урочище Ласпи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. Судом установлено, что 2019 году обвиняемые договорились зарегистрировать сделку на приобретение 51 земельного участка в севастопольской зоне ЮБК. Нотариус удостоверила сделку, а госрегистраторы внесли сведения в ЕГРН.

При этом подсудимые знали, что госакты на право собственности на данные участки ранее признаны судом не действительными. Одна пыталась оформить собственность по поддельным госактам еще 98 участков, а вторая передать третьему лицу права собственности на две квартиры, хотя реальные владельцы продавать их не собирались

Примечательно, что работницы Севреестра были замешаны и в других махинациях. В итоге чиновницам дали 5 и 2 года условно, а нотариусу 3 года.

Напомним, Севастополю по решению суда возвращены 49 земельных участков около лагеря Ласпи. В украинский период они были незаконно проданы жителю Ялты