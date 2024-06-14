В Севастополе на день города можно будет погрузиться в прошлое

Музеи, библиотеки, учреждения культуры приготовили для севастопольцев и гостей города насыщенную программу.

15 июня на территории «Малахова Кургана» Вас ждут – интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, квест, концертная программа и многое другое.

В программе:

11:00 – 20:30 – квартал ремесленников.

16:00 – 20:00 – экскурсии в Оборонительной башне «История одного экспоната» (экскурсии проводятся каждый час, последняя экскурсия в 19:00).

16:00 – 20:30 – работа интерактивных площадок и мастер-классов.

16:00 – 20:30 – масштабная концертная программа.

18:00 – 20:00 – показательное выступление кинологических служб.

Впервые на мероприятии гости увидят выступление театра на ходулях «Шоу великанов» и живые статуи, стилизованные под эпоху XIX века в костюме горожан, а также Григория Потемкина и Екатерины Великой.

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» сегодня в 20.00 начнется концерт под открытым небом. Прозвучат мировые хиты и авторская музыка на трубе и синтезаторе в исполнении Максима Перова.

Посетить мероприятие можно по билетам в музей-заповедник. Для жителей Севастополя — бесплатно при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.

Напомним, сегодня Севастополь отмечает 241-годовщину со дня основания. Датой основания города считают 3 июня (14 июня по новому стилю), тогда на территории будущего города были построены три первые постройки — часовня, кузница и дом для контр-адмирала Мекензи.

Также на днях стало известно, что в Севастополе 7 номинантов получат премию города Севастополя по случаю дня города в сфере культуры, здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, образования, журналистики и общественной деятельности. Размер премии составит 250 тысяч рублей.

Дарья Тимофеева

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