Севастополь отмечает 241-й День рождения

Сегодня Севастополь отмечает 241-ю годовщину со дня основания. Именно этот день как день города выбран не случайно.

В начале лета 3 июне (14 по новому стилю), моряки занялись строительством трех каменных построек на берегу Южной бухты: часовни, кузницы и дома для контр-адмирала Мекензи. Параллельно, на Николаевском мысу в южной части гавани начали строить деревянный причал для шлюпок и лестницу.

Этим событиям предшествовали важные исторические моменты. Сразу после присоединения Крыма к России в 1783 году, по указу императрицы Екатерины II, фрегат «Осторожный» под руководством капитана II ранга Ивана Берсенева был отправлен для выбора места под стратегически важный военный порт на юго-западном побережье полуострова.

В апреле 1783 года великий Берсенев, проведя осмотр бухты у древнего поселка Херсонеса-Таврического, нашел в ней идеальное место для базы Черноморского флота.

После этого, 2 мая, в бухту Ахтиар вошли корабли Азовской флотилии, а через несколько дней к ним присоединились корабли Днепровской флотилии.

Вице-адмирал Федор Клокачев, командующий русским флотом, не смог скрыть своего восхищения, осмотрев лично эту гавань. В своем письме графу Чернышеву он отметил, что такого идеального места для порта ему еще не доводилось видеть, и что в случае решения императора иметь флот в этой бухте, здесь необходимо создать порт уровня Кронштадта.

Севастополь был основан по указу Екатерины II 10 февраля 1784 года. Изначально город назывался Ахтиар, но было решено переименовать его в Севастополь. Карта бухты, составленная Чернышевым 13 июля, была отправлена в коллегию адмиралтейства, где на ее основе был разработан план будущего города. Ахтиарский порт был задуман как военный порт с адмиралтейством, верфью и крепостью.

В желании Екатерины воссоздать подобие Византийской империи на черноморском побережье, города «вновь присоединенного края» (Мелитополь, Ставрополь, Севастополь, Симферополь, Александрия) были названы по античному образцу. Название «Севастополь» происходит из древнегреческого языка, где слово «Себастос» означает «священный», эквивалент латинской титулатуры «Август».

Павел I, став новым императором в 1797 году, приказал вернуть городу его первое название – Ахтиар.

В Севастополе, на 10 февраля, уже было 26 кораблей с четырьмя тысячами матросов и офицеров. Весной того же года, первые торговые суда керченских и таганрогских купцов прибыли в город. Русское правительство 21 февраля объявило о свободной и беспрепятственной торговле заграничных и местных купцов в Севастополе, независимо от способа доставки товаров — морским или сухопутным. В честь основания Севастополя, в Петербурге была создана специальная памятная медаль. В 1804 году русское правительство официально объявило Севастополь главным военным портом Черноморского флота, а в 1809 году — военной крепостью.

В 1826 году Правительствующий Сенат вынес указ, который гласил о том, что город Севастополь должен быть всегда называться Севастополем, а не Ахтиаром.

Это было возвращение оригинального названия, данного городу Екатериной II. Однако, даже при действии распоряжения Павла I, город все еще был известен как Севастополь, параллельно с Ахтиаром. Это подтверждают карты и атласы, изданные в то время.

Вчера в Севастополе простились с командиром отделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ Константином Горбуновым.

Также стало известно, что Роснедра начнут наблюдение за сейсмикой в Севастополе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова