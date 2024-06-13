В Севастополе 7 номинантов получат городскую премию в размере 250 тысяч рублей

В Севастополе к дню города правительством присуждены премии в сфере культуры, здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, образования, журналистики и общественной деятельности.

Семь номинантов получат еще денежную премию в размере 250 тысяч рублей.

Один из них — журналист и комментатор Владимир Андреевич Мелянский получил премию города Севастополя в области журналистики.

Также среди награжденных:

Преподаватель музыкальной школы №1 Лариса Денисова — в области культуры,

завотделения -врач ультразвуковой диагностики горбольницы №1 Василий Понеполяк в области медицины,

спортсмен спортивной школы Олимпийского резерва №4 по боксу Исламов Исрафил Анар оглы — в области физической культуры и спорта,

замруководителя филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», руководитель АНО «Комитет семей воинов города Севастополя», президент региональной организации «Совет жен и матерей воинов-участников СВО» Виктория Тупчаненко — в области общественной деятельности,

директор Малой Академии наук Сергей Пасеин — в области образования,

гендиректор ООО «ИнвестТур» Наталья Коломина — в области туризма.

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя

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