В Севастополе 7 номинантов получат городскую премию в размере 250 тысяч рублей

В Севастополе к дню города правительством присуждены премии в сфере культуры, здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, образования, журналистики и общественной деятельности.
Семь номинантов получат еще денежную премию в размере 250 тысяч рублей.
Один из них — журналист и комментатор Владимир Андреевич Мелянский получил премию города Севастополя в области журналистики.
Также среди награжденных:
Преподаватель музыкальной школы №1 Лариса Денисова — в области культуры,
завотделения -врач ультразвуковой диагностики горбольницы №1 Василий Понеполяк в области медицины,
спортсмен спортивной школы Олимпийского резерва №4 по боксу Исламов Исрафил Анар оглы — в области физической культуры и спорта,
замруководителя филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», руководитель АНО «Комитет семей воинов города Севастополя», президент региональной организации «Совет жен и матерей воинов-участников СВО» Виктория Тупчаненко — в области общественной деятельности,
директор Малой Академии наук Сергей Пасеин — в области образования,
гендиректор ООО «ИнвестТур» Наталья Коломина — в области туризма.
Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя
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